Homem é detido após "caçar" esposa em fazenda com facão, ameaçando cortar seu pescoço

Um homem de 41 anos foi detido na noite de sábado (30), acusado de ameaçar de morte sua esposa.

Policiais militares foram acionados em uma colônia de uma fazenda localizada às margens da rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), entre São Carlos e Descalvado, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao local, entraram em contato com a vítima de 23 anos, que contou que é casada com o acusado há sete anos e tem com ele dois filhos, de seis e sete anos, e que sofre ameaças e agressões durante todos esses anos de convivência, mas nunca registrou um boletim de ocorrência por não ter como se deslocar até a cidade sozinha. Ela disse também que na noite deste sábado, após consumir bebida alcoólica, seu marido armou-se com um facão e passou a persegui-la, dizendo que iria matá-la e que iria cortar seu pescoço.

A vítima precisou se esconder no mato enquanto ele a caçava pela fazenda, até que familiares, que também moram na fazenda, o detiveram e acionaram a polícia.

O casal foi conduzido ao plantão policial, onde ele ficou à disposição da Justiça e ela solicitou uma medida protetiva, sendo depois encaminhada a um abrigo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também