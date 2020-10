Homem é detido após briga familiar no Cidade Aracy

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 44 anos foi detido nesta noite de sábado (09), após uma briga familiar, durante a qual ele agrediu o filho.

O fato aconteceu em uma residência localizada na rua José Felonta Sobrinho, no Cidade Aracy e segundo informações, o acusado já vinha brigando constantemente com a esposa por ciúme e na noite de hoje agrediu o filho deles, de 16 anos, com um soco na boca, porque o gato estava em cima do sofá.

O adolescente ficou ferido, com a boca sangrando e um dente mole, por isso, em defesa do filho, a mulher ameaçou o marido colocando uma barra de ferro em sua garganta, mas arrependeu-se e o soltou.

A Polícia Militar foi acionada e o acusado foi conduzido ao plantão policial, sendo ouvido e liberado.

