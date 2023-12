Homem é detido após ameaçar ex-mulher de morte

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 43 anos foi detido nesta noite de sábado (30), após ameaçar de morte a sua ex-mulher.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de ameaça e violência doméstica, em uma residência localizada na Rua Basílio Blanco, no Romeu Tortorelli, e chegando ao local, encontraram o acusado do lado de fora. Ele disse que queria apenas conversar com sua ex-esposa, mas ela recusava-se e ele esperaria até que ela o atendesse.

Em seguida os policiais conversaram com a vítima, que disse que foi casada com o acusado por sete anos, mas estão separados há cinco meses. Na ocasião da separação ele saiu de casa e ficou acertado que ela permaneceria lá com os filhos, porém ele não aceita a separação e constantemente a importuna, querendo reatar.

Desta vez ele foi até o trabalho dela, proferindo ameaças de morte e depois a seguiu até a casa da mãe dela, onde continuou com as ameaças, sendo necessário acionar a polícia para contê-lo.

O acusado e a vítima foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência e ambos foram liberados.

A vítima não quis processar criminalmente o acusado, mas foi informada sobre os prazos e a medida protetiva.

