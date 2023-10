Homem é detido acusado de furtar celular de adolescente no Planalto Verde

Viatura no Plantão Policial - Crédito: arquivo

Um homem de 34 anos foi detido na noite desta quarta-feira (11) suspeito de roubar um aparelho celular de um adolescente de 13 anos,na rua Capitão Riyoichi Ueno, no Planalto Verde. O crime teria ocorrido na tarde do mesmo dia.

Segundo informações, o garoto estava a caminho de uma igreja para encontrar a mãe, quando foi surpreendido pelo bandido que estava com o rosto coberto com uma camiseta e mediante ameaças tomou o celular da vítima. Em seguida o ladrão entrou em uma mata.

O adolescente retornou para casa e avisou a mãe sobre o ocorrido. A mulher por sua vez acionou a Polícia Militar que durante patrulhamento, encontrou um suspeito com as mesmas características do ladrão. Com ele havia um cartão de memória o qual o adolescente afirma ser do celular, porém não foi possível comprovar tal fato.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos até a CPJ, onde todos foram ouvidos e liberados em seguida.

