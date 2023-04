Homem é detido acusado de dispensar drogas em terreno no Jardim Popular em Ibaté

SIGA O SCA NO

Um individuo foi detido acusado de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (18), no Jardim Popular, em Ibaté.

Segundo informações, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina perto da linha férrea, quando em um local utilizado por traficantes avistou um o suspeito que ao notar a aproximação da viatura dispensou um objeto e tentou se evadir.

O acusado foi abordado e com ele havia apenas R$ 50 e um celular, no entanto, no terreno onde arremessou a sacola havia maconha, cocaína e crack.

O suspeito foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

