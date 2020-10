Homem é desarmado pela PM após tentativa de homicídio no Cidade Jardim

Crédito: Arquivo/SCA

Policiais militares, em uma rápida e eficiente ação, evitaram um homicídio por volta das 22h desta segunda-feira, na Alameda dos Heliótropos, no Cidade Jardim, ao conseguirem desarmar o acusado, que estava com uma faca em cima da vítima.

Os PMs foram acionados via Copom (Centro de Operações) por vizinhos, alertando que B.L.D., armado com uma faca, tentava matar T.C.B.. As testemunhas informaram ainda que ouviam frases do tipo “larga a faca”.

Ao chegar no local, os PMs flagraram o acusado em cima da vítima, que estava caída ao solo. Armado com a faca, dizia que iria furar seu desafeto.

Diante da cena, os PMs iniciaram negociação e após alguns minutos, conseguiram desarmar o acusado que foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição do delegado Marco Aurélio Gonçalves Costa.

