Homem é baleado no portão de sua casa no Bela Vista

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo SCA

Um homem de 32 anos ficou ferido na madrugada de domingo (03), após ser atingido por um disparo de arma de fogo.

A vítima contou que estava junto ao portão de sua casa quando chegou um desconhecido em uma motocicleta e atirou contra ele, atingindo-o de raspão no braço e foi embora.

O Samu foi acionado e o socorreu até a Santa Casa, onde ficou internado em observação.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, no entanto a vítima não soube dizer nenhuma característica do autor do tiro.

