Homem é baleado e seu próprio filho é suspeito de ser o autor do disparo

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi baleado nesta noite de domingo (09), no Boa Vista.

De acordo com as primeiras informações, o Samu e a Polícia Militar foram acionados para atender uma vítima de disparo de arma de fogo na esquina das ruas Martin Luther King com Capitão Manoel Alves Carneiro e chegando ao local foram informados que a vítima já havia sido socorrida por meios próprios até a UPA (Unidade de Pronto Antendimento) da Vila Prado.

Sendo assim, a equipe de socorro foi atender outra ocorrência, enquanto a polícia foi até a UPA para colher informações.

A vítima relatou que o autor do tiro foi seu filho, durante uma discussão causada por uma dívida entre eles, mas até o momento ninguém foi detido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também