Homem é atingido por trem na região do CDHU e sofre graves ferimentos

Um homem que teve o nome e idade preservados foi atingido por um trem na tarde desta quarta-feira, 25, na região da rua Inajá, no CDHU, na Vila Isabel.

O maquinista que comandada o comboio disse que chegou a ver a vítima sentada nos trilhos. Acionou a buzina e os freios de emergência, mas não conseguiu evitar o forte impacto.

A vítima foi atingida com violência e arremessada à distância. Com suspeita de traumatismo craniano e fraturas múltiplas na costela, foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu à Santa Casa onde permaneceu internado em estado grave.

