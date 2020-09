Homem é atingido por tiro no pescoço no CDHU

Vítima sendo socorrida pelo Samu - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi atingido por um tiro no pescoço na noite desta quinta-feira (10), no condomínio 5, no CDHU da Vila Isabel, em São Carlos. A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhada à Santa Casa consciente.

Segundo apurou o SCA, a vítima conhece quem tentou tirar a sua vida.

Neste momento várias equipes da Polícia Militar estão concentradas no local tentando localizar o autor da tentativa de homicídio.

O SCA acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também