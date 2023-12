Homem é assaltado por dupla no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos foi vítima de um assalto na madrugada de domingo, 24, na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A vítima compareceu à CPJ e informou às autoridades policiais que caminhava quando teria sido abordada por dois homens encapuzados e armados. Chegou a ser empurrado e lesionou o supercílio esquerdo. Mediante ameaças de morte, foi obrigado a entregar a carteira com documentos e R$ 200, além do celular. Após o crime, os bandidos fugiram sentido Jardim Gonzaga.

