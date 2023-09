Homem é assaltado no Santa Felícia e PM prende um suspeito

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto no Jardim Santa Felícia mobilizou a Polícia Militar na noite desta terça-feira, 5, e após o crime, um dos suspeitos foi detido no Planalto Verde. Apesar de negar a participação, um detalhe fez com que ele fosse recolhido ao centro de triagem.

Segundo consta em boletim de ocorrência, um homem de 39 anos parou sua HRV na Avenida Bruno Ruggiero Filho e foi comprar lanche para a família em um estabelecimento comercial. Isso por volta das 22h30. Ao retornar com os produtos e com cervejas, foi abordado por um desconhecido encapuzado e armado. Mediante ameaças, entregou o carro em uma ação rápida. Em seguida, ocorreu a fuga.

Neste interim, uma testemunha teria dito que um comparsa teria entrado pela porta do passageiro e um veículo na esquina, com uma terceira pessoa estaria dando cobertura. A PM foi acionada.

A vítima foi a CPJ e durante a lavratura do boletim de ocorrência, uma equipe da PM, em diligências no Cidade Aracy, recebeu denúncia anônima de que na rua Almir Soares Quatrochi, no Planalto Verde estaria o veículo roubado e três homens em seu interior.

Os policiais foram ao local indicado e com a aproximação da viatura, dois conseguiram fugir e um suspeito de 23 anos, com uma garrafa de cerveja (mesma marca comprada pela vítima na lanchonete) na mão, negou participação no crime. Havia lanches no interior do carro.

Pelas evidências, o suspeito foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. O carro foi restituído à vítima, porém uma bolsa com documentos pessoais que estava no interior não foi recuperada.

Leia Também