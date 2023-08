Homem é assaltado e agredido a caminho da sua casa em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi vítima de um assalto por volta das 19h de quarta-feira, 23, em São Carlos. O crime, entretanto, foi registrado somente nesta terça-feira, 29, na CPJ.

Às autoridades policiais, a vítima disse que teria saído do trabalho, no Parque Novo Mundo e estava à caminho de sua moradia em uma bike e quando entrou à rua Joel Barnabé, em um pedaço de terra que dá acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), foi cercado por cinco desconhecidos. Um deles estaria armado com um pedaço de pau.

Mediante ameaças de morte, foi obrigado a entregar a bike, celular, carteira com documentos e R$ 30. A vítima disse ainda que recebeu uma paulada nas costas. Após o crime, a gangue fugiu.

