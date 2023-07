Homem é agredido por cerca de 15 pessoas em bar na Vila Marina

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos afirma ter sido agredido por aproximadamente 15 pessoas, após uma discussão com sua namorada, em um bar localizado na Vila Marina.

Ele contou à polícia que estava no bar com a namorada e uma amiga, quando a amiga começou a passar mal e ele foi ajudá-la, despertando ciúme em sua namorada, que começou a discutir com ele.

Ainda segundo ele, outras pessoas que estavam no bar, acreditaram que ele estivesse agredindo a namorada, então o agrediram com socos, chutes e garrafadas.

Ele compareceu ao plantão policial, onde registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, mas não soube dizer quem foram as pessoas que o agrediram.

