Homem é agredido por casal no Santa Felícia

Vítima mostra o resultado das agressões sofridas pelo casal - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos foi agredido por volta das 5h30 desta quinta-feira, 4, em uma casa na rua Sebastião Sampaio Osório, no Jardim Santa Felícia.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que, inicialmente, testemunhas disseram estar ocorrendo um assalto. Porém constataram que seria um caso de agressão.

Tudo teria começado quando a vítima estaria em um bar durante a madrugada, no Romeu Tortorelli com um primo e um amigo e por motivos ignorados, teve início uma discussão com um dos acusados.

Ato contínuo foi para sua casa e por volta das 5h30, um homem de 26 anos e uma mulher de 27 anos foram até sua moradia, arrombaram a porta e armados com facas, passaram a agredi-lo.

A PM deteve o casal, encaminhando-o à CPJ para as deliberações de praxe.

