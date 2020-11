Homem é agredido em via pública no Maria Stella Fagá

Um homem de 30 anos foi vítima de agressão, na manhã de sexta-feira (06), na avenida João de Lourenço, no Maria Stella Fagá.

Ele contou à polícia que no dia 11 deste mês foi procurado pela mulher do agressor, através de mensagem via Messenger, dizendo que queria conhecê-lo, que era solteira e que mesmo ele recusando, ela continuou perseguindo-o, no mercado de seu cunhado, então ele disse a ela que é casado e tem um filho.

Nesta sexta-feira, quando chegava ao trabalho, a vítima foi abordada pelo marido dessa mulher que o procurou, que foi logo desferindo socos em seu rosto, até que ele conseguiu fugir, enquanto o acusado gritava que ia pegar uma arma.

A vítima relatou que não teve nenhuma relação com a mulher do agressor e que tentou dizer isso a ele, mas o mesmo não quis ouvir.

A ocorrência foi registrada no 1º D.P.

