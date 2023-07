Homem é acusado de ofender e agredir esposa na Bela Vista

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por duas vezes em um prazo de duas horas, por policiais militares. Ambos via Copom, na rua José Benete, na Bela Vista.

No primeiro chamado, os PMs foram até a moradia, por volta das 22h20 desta quinta-feira, 27 e encontraram apenas um homem de 55 anos que disse ter apenas se desentendido com a esposa. Porém, no início da madrugada desta sexta-feira, 28, após nova solicitação, os policiais retornaram a moradia e encontraram uma mulher de 54 anos, o filho do casal e o acusado.

Aos PMs, a mulher disse que teria sido ofendida por motivos pelo marido que, não satisfeito, partiu para a agressão física, causando lesões e por este motivo, ela e o filho foram até a UPA Vila Prado para atendimento médico.

Durante as indagações, a vítima disse que no primeiro deslocamento da PM ela não foi encontrada justamente por ter ido buscar assistência médica. Relatou ainda que o marido seria dependente químico.

Apesar do acusado ter negado as agressões, ele foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

