Homem é acusado de matar e enterrar cachorro em São Carlos

Crédito: Divulgação

Um ato de crueldade marcou o primeiro dia de 2020 em São Carlos, quando um cachorro foi espancado, morto e enterrado em uma chácara no Parque Novo Mundo.

Denúncia feita via Copom fez com que policiais militares fossem até o endereço onde tomaram ciência que I.C.S., por motivos a serem apurados teria espancado seu cachorro que estava amarrado com uma barra de ferro até a morte. Posteriormente enterrou o animal.

Após ser questionado diante de tamanha brutalidade, o acusado confessou o crime e o delegado plantonista Caio Gobatto autuou I.C.S. por maus tratos e foi solto em seguida.

