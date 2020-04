Homem é acusado de estuprar vizinho no Cidade Aracy

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 35 anos foi detido por estupro na noite de sábado (18), no Cidade Aracy.

A vítima, que é um transgênero de 32 anos, ou seja é do sexo feminino mas se identifica como sendo do sexo masculino, estava tomando cerveja com o acusado, no condomínio de quitinetes em que eles moram, e para onde ele se mudou recentemente, e durante a conversa disse que seu chuveiro estava quebrado, pediu se ele poderia consertar quando tivesse tempo e se enquanto isso poderia tomar banho em sua residência.

O acusado permitiu e enquanto a vítima tomava banho, ele tirou as roupas, entrou no banheiro e a estuprou.

Após o ato a vítima conseguiu escapar, ligou para uma amiga pedindo que ela fosse até lá e para sua mãe, contando o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe deteve o acusado ainda no local. Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado.

A vítima foi submetida a exames que confirmaram o estupro, sendo liberada em seguida.

