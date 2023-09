Homem é acusado de descumprir medida protetiva no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi detido por policiais militares por volta das 4h40 desta sexta-feira, 22, na rua Vereador Delmás P. Machado, no Jardim Botafogo. Ele é acusado de descumprir medida protetiva.

PMs foram acionados via Copom e apuraram no local que o acusado teria pulado o muro de uma casa e teve acesso a casa do irmão, de 50 anos. Teria danificado objetos da casa e entrado em luta corporal. A mãe, ao ver a cena, tentou intervir, mas o acusado a empurrou.

Minutos depois o desentendimento cessou e a PM foi acionada. Com a aproximação da viatura, o acusado tentou a fuga, mas foi abordado, encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

