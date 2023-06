Homem é acusado de descumprir medida protetiva e agredir mulher no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos acusa o ex-companheiro, de 33 anos, de agressão e de descumprir uma medida protetiva. O caso teria ocorrido por volta das 18h20 desta quarta-feira, 31, na rua Isak Faugen, no Antenor Garcia.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a vítima que, por motivos ignorados, o ex-companheiro estaria na sua casa. Ele teria descumprido uma medida protetiva e após discussão a agredido a socos. Revoltada, a mulher teria revidado as agressões.

O ex-companheiro nega as agressões e disse que há tempos teria reatado o relacionamento com a vítima e ficava na casa com o consentimento dela. Fato negado pela mulher.

O casal foi encaminhado à CPJ.

Leia Também