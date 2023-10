Homem é acusado de aplicar golpe em 51 pessoas em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem está sendo acusado por uma mulher de 45 anos, residente no Jardim Cruzeiro do Sul, de aplicar um golpe de estelionato que atinge, no total, um grupo de 51 pessoas. Só ela teria tido um prejuízo de R$ 4.147,02.

A vítima fez boletim de ocorrência na CPJ na manhã de sexta-feira, 20 e disse que mensalmente paga um valor para uma suposta excursão a Maceió/AL e no dia 15 de outubro teria recebido do acusado um voucher com informações da possível estadia.

Fez contato com o hotel onde este grupo ficaria alojado e ficou sabendo que as reservas feitas pelo golpista no dia 17 de fevereiro teriam sido canceladas no dia 16 de março. Segundo ela, o suspeito não teria feito a contratação de hotéis e não apresentou comprovantes de compra de passagens e estadia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também