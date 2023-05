Homem é acusado de ameaçar esposa e filho e cometer injúria racial contra PM

SIGA O SCA NO

Crime foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi detido por volta das 16h15 deste domingo, 14, acusado de violência doméstica e injúria racial contra um policial militar. O caso aconteceu na rua João Genovez, no Jardim Medeiros.

Os PMs foram acionados via Copom e no endereço constataram o acusado, alterado e em posse de um pedaço de pau no quintal da moradia.

Foi feito uma tentativa sem êxito de diálogo e o acusado entrou na casa e acionou a válvula do botijão de gás. Rapidamente os policiais entraram na casa e conseguiram detê-lo, momento em que passou a ameaçar os PMs, a esposa e o filho de 8 anos com Síndrome de Down.

Na CPJ, durante a apresentação da ocorrência, o acusado, não satisfeito, passou a proferir injúrias raciais contra um PM.

Diante dos fatos, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

