Homem descumpre medida protetiva e agride ex-mulher no São Carlos 5

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 19h desta quarta-feira, 23, na CPJ. Uma mulher acusa o ex-marido de descumprir medida protetiva e de agressão. O caso teria ocorrido na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

A vítima de 41 anos disse que caminhava com a filha, quando o “ex” teria se aproximado e afirmou que ela estaria “traindo ele” com um policial. A mulher disse que as afirmações seriam mentirosas, quando o acusado partiu para cima e desferiu um chute em sua perna direita, causando dores no local. O caso será investigado.

Leia Também