Claudinei José Guimarães de 53 anos está desaparecido desde janeiro desse ano. Residente no Cidade Aracy, ele saiu da casa de sua mãe no dia 10 de janeiro e não retornou mais.

A irmã, Luzia, pede ajuda para obter informações do paradeiro do seu irmão. Segundo ela, ele é usuário de drogas. Qualquer informação deve ser repassada no contato: 16 98187-4125

