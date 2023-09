Homem de 46 anos morre após colisão traseira na SP-333

Reprodução/Jornal Cidades -

A colisão de um carro contra a traseira de um caminhão carregado com cana terminou com a morte de um homem de 46 anos na madrugada desta quinta-feira (28), na rodovia Carlos Tonanni (SP-333), na região de Jaboticabal.

Segundo informações, Walter Bordinasso conduzia um Nissan/Versa, quando colidiu contra a traseira do caminhão que trafegava pela faixa da direita. O condutor do carro morreu na hora.

Um Jeep/Compass que vinha logo atrás ainda colidiu na traseira do Versa. O motorista do Compass sofreu ferimentos leves e a passageira escapou ilesa. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Cientifica realizou a perícia no local do acidente e o laudo com as causas do acidente deve sair em breve.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Jeep Compass também se envolveu no acidente (foto Cidades)

