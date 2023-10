Homem danifica porta de vidro no Bom Prato, no centro

Porta danificada no restaurante: acusado estaria com uma barra de ferro - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 39 anos foi detido no início da tarde desta terça-feira, 10, acusado de dano ao patrimônio público, ao quebrar uma porta de vidro (blindex) no Restaurante Bom Prato, na esquina das ruas General Osório com a Aquidaban, no centro.

O acusado teria entrado com uma barra de ferro no imóvel e tentava agredir um desafeto que estava em fuga. Neste interim, ocorreu o ato de vandalismo. Segundo testemunhas, a vítima teria ido até a cozinha, onde o agressor chegou a jogar um prato.

Percebendo que seria agredida, a vítima conseguiu a fuga e o agressor foi abordado por populares que acionaram a Polícia Militar que deteve o acusado, encaminhando-o à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

