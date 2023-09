Homem consegue evitar assalto em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 41 anos conseguiu evitar um assalto por volta das 20h deste sábado, 20, na rua Francisco Briscesse, no Prolongamento do Jardim Santa Paula.

A vítima elaborou boletim de ocorrência e disse que chegou em sua moradia e ao tentar entrar na garagem, foi abordado por três desconhecidos, sendo que um deles, armado com uma faca.

Como tem o hábito de andar com as portas travadas e os vidros fechados, a vítima disse que teria se aproveitado de uma distração dos criminosos e conseguiu dar marcha-à-ré no carro e fugir. Horas depois, com um amigo, retornou para casa, mas não havia mais nenhum suspeito por perto. O crime foi registrado na CPJ.

