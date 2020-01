Homem com bicicleta motorizada não respeita pare e colide contra automóvel

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem de 22 anos em uma bicicleta motorizada se envolveu em um acidente no Centro de São Carlos na noite desta segunda-feira (13).

De acordo com apurado, o homem seguia com a bicicleta pela rua Rui Barbosa quando, no cruzamento com a Comendador Alfredo Maffei, não respeitou um sinal de pare e colidiu contra um Focus. O automóvel transitava na Comendador Alfredo Maffei.

Com impacto, o homem da bicicleta motorizada caiu ao chão e bateu a cabeça. Por estar com capacete, ele não sofreu graves ferimentos, foi socorrido apenas com escoriações pelo corpo.

