Homem causa tumulto e agride segurança na rodoviária

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos foi detido na tarde de sábado (06), acusado de agredir um segurança e causar tumulto no terminal rodoviário de São Carlos.

Guardas municipais foram acionados no local e quando lá chegaram, depararam-se com o acusado detido pelo segurança do local, que apresentava lesões na cabeça e no braço, e contou que F.J.S. estava causando tumulto e incomodando as pessoas, por isso precisou contê-lo e acabou sendo agredido.

O segurança passou mal e precisou ser socorrido à UPA do Santa Felícia, onde foi medicado e liberado.

O autor estava bastante alterado e foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

