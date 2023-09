Homem cai em golpe e perde R$ 20 mil na tentativa de comprar um carro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 52 anos foi vítima de um golpe na tarde desta segunda-feira, 4, e perdeu R$ 20 mil na tentativa de comprar um Gol.

A vítima, que mora no Residencial Eduardo Abdelnur afirmou que viu no Facebook o anúncio de um Gol por R$ 23 mil e se interessou. Entrou em contato com o suposto dono via WhatsApp e conseguiu reduzir para R$ 20 mil. Pediu para a mãe de 73 anos realizar a transferência e quando estava no cartório de Araraquara para realizar a documentação, teve o contato com o então real dono do carro que também teria sido enganado. Foi ai que descobriu que teria caído em um golpe. O crime foi registrado na CPJ.

