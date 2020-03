Homem cai em golpe do falso agendamento do Poupatempo

Um homem registrou nesta quinta-feira (12) um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de São Carlos alegando ter sido vítima de um golpe de estelionato.

Em relatos à Polícia, o torneiro mecânico de 41 anos afirmou que, na última terça-feira (10), entrou na internet, no suposto site do Poupatempo, para efetuar a renovação de CNH, realizou um cadastro, gerou um boleto bancário no valor de R$ 24,50. Em seguida, realizou o pagamento na lotérica.

Na manhã desta terça-feira foi até o Poupatempo e foi informado pela atendente que não existia agendamento em seu nome e se tratava de uma fake.

O B.O. foi registrado no 1º Distrito Policial.

Agendamento é gratuito

O Poupatempo alerta que o agendamento é gratuito e deve ser feito pelo portal oficial www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços. No portal do Poupatempo, o atendente virtual Poupinha aparece no canto inferior direito da tela para tirar dúvidas e facilitar o agendamento. No portal também há informações sobre todos os serviços de emissão e renovação de documentos, além de informações sobre como ser atendido sem intermediários na central de serviços públicos.

