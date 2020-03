Homem cai do quinto andar ao tentar usar extensão elétrica para descer

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 32 anos ficou ferido na madrugada deste domingo (15), ao sofrer uma queda da janela do apartamento onde mora, que fica no quinto andar de um prédio, no Parque Faber.

Policiais militares foram acionados no local para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio, na qual um homem havia pulado da janela do quinto andar, mas chegando lá foram informados que ele não pulou e sim caiu, tentando usar uma extensão de fios elétricos como corda, para descer pela janela.

Sua mãe controu que ele é viciado em drogas e queria sair para consumi-las e ela, na tentativa de impedir e proteger seu filho, trancou a porta e escondeu a chave, mas ele pegou uma peça de carne que pretendia trocar por drogas e tentou sair pela janela, mas o fio arrebentou.

A vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa, com uma possível fratura na perna.

