Homem assassinado no CDHU estava envolvido em esquema de contrabando de cigarros, afirma delegado

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) já iniciou as investigações para tentar elucidar a execução de Lucio Heleno dos Santos, de 38 anos, na tarde desta quinta-feira (16), no CDHU.

Em entrevista concedida à imprensa, o delegado Gilberto de Aquino disse que Lucio pode estar envolvido com o esquema de contrabando de cigarros do Paraguai.

"A vítima é uma pessoa conhecida no âmbito policial. Ele foi vítima de tentativa de homicídio há pouco tempo. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo lá no bairro Jardim Gonzaga e ele é envolvido com contrabando de cigarro", afirmou o delegado.

Quando foi baleado no Gonzaga, Lucio estava acompanhado da esposa que ficou ferido por estilhaços. Na época ele foi chamado na delegacia, foi ouvido, mas não quis falar quem tentou matá-lo.

Aquino informou ainda que Lucio trabalhava para Arlete Maria Souza, 42 anos, também assassinada a tiros em Março de 2017, em um bar na rua São Sebastião no Centro de São Carlos. O delegado acredita que o mesmo grupo que matou a mulher e outras pessoas envolvidas com a máfia do cigarro contrabandeado na cidade seja o responsável pela execução de hoje.

O delegado encerrou dizendo que nenhuma testemunha soube dar informações sobre a autoria do crime, pois segundo ele, no CDHU impera a lei do silêncio. "Aqui impera a lei do silêncio. O povo não gosta de falar. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada".

