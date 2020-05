Homem armado tenta invadir residência da ex-mulher e atirar contra ela e o sogro

Crédito: Marco Lúcio/Divulgação

A Polícia Militar está a procura de um homem que tentou invadir a residência onde mora sua ex-mulher e atirar contra ela e o pai dela.

De acordo com a vítima, ela está separada do acusado há apenas duas semanas e desde a separação foi morar com seus pais, na rua Mario Pinotti, Prolongamento do Jardim Medeiros.

Nesta manhã de domingo (17), o acusado de 32 anos subiu na laje da residência e ao perceber, a vítima abriu uma janela e chamou a atenção dele, que ao vê-la tentou atirar duas vezes contra ela, porém os dois disparos falharam.

Assustada, ela fechou rapidamente a janela, gritou, avisando os familiares que ele estava na casa e correu para fechar a porta de entrada.

Ele atirou contra a porta e depois estava indo embora quando deparou-se com seu ex-sogro que chegava da rua de bicicleta, então atirou contra ele também, mas errou e fugiu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as vítimas ao plantão policial, onde elas registraram um boletim de ocorrência, porém o acusado não foi localizado até o momento.

