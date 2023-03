Homem apanha após assaltar pedestre no Jardim Beatriz

O celular foi recuperado e restituído à vítima - Crédito: Maycon Maximino

Após assaltar uma mulher na manhã desta quarta-feira, 15, um homem de 22 anos levou uma surra de populares antes da chegada de policiais militares.

O São Carlos Agora apurou que a vítima de 57 anos caminhava pela rua Bispo Cesar Dacorso Filho, no Jardim Beatriz, e em dado momento teria recebido uma gravata por trás, dado pelo acusado que, com as mãos colocou as mãos em seus seios e se apoderou de um celular.

Cometido o crime, saiu correndo. A vítima gritou por socorro e populares foram seu auxílio. Perseguiram o acusado e conseguiram abordar na rua Dr. Aureliano de Guimarães, no mesmo bairro.

No local, o acusado teria levado uma surra antes da chegada dos policiais militares que o encaminharam à CPJ onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

