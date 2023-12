Homem ameaça irmã e cunhado de morte em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado na CPJ por volta das 22h40 desta quinta-feira, 21, na rua Major José Inácio, em frente a EE José Juliano Neto, na Vila Nery. Um homem de 45 anos é acusado de ameaçar de morte sua irmã, de 53 anos e o cunhado, de 50 anos.

As vítimas disseram às autoridades policiais que o irmão foi colocado para fora da casa da mãe, após cumprimento a uma medida protetiva e o acusado acredita que o casal seria o responsável por tal medida judicial. Na noite desta quinta-feira, ao dirigir seu veículo, teria “fechado” o carro onde estava o casal que foi obrigado a parar, momento em que ocorreram as ameaças de morte. Posteriormente as vítimas formularam boletim de ocorrência.

