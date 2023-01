Homem agride namorada com socos no Cruzeiro do Sul

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por volta das 20h40 desta quinta-feira, 26, por policiais militares na rua Júlio Rizzo, no Jardim Cruzeiro do Sul. O motivo seria o fato de agredir e ameaçar de morte a namorada de 40 anos.

Um vizinho acionou a Polícia Militar com a informação de que um homem estaria arrastando uma mulher pela rua. No local, os PMs foram atendidos pela vítima ainda na rua. Informações passadas davam conta que ela teria sido agredida a socos na cabeça e no peito, além de ter sido ameaçada de morte. Contou ainda que já teria sido esfaqueada e agredida com cinzeiro. Mas nunca teria feito denúncias sobre os atos de violência doméstica.

Nas proximidades, os PMs conseguiram deter o acusado que negou as agressões, mas estaria alterado e resistiu à prisão. Dominado, foi encaminhado à CPJ e autuado em flagrante, sendo recolhido ao centro de triagem.

Por outro lado a vítima apresentava várias lesões, supostamente pelas agressões sofridas pelo acusado.

