Homem agride esposa e enteada no Cruzeiro do Sul

Um homem de 27 anos foi acusado de agredir a esposa, de 40 anos e a enteada de 20 anos por volta das 20h30 desta terça-feira, 14, em uma casa na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

PMs foram acionados via Copom e apuraram que, segundo as vítimas, o acusado estaria embriagado após consumo excessivo de bebida. Teve início discussão a esposa teria sido agredida com um tapa no rosto. A filha para proteger a mãe, entrou em luta corporal com o padrasto e também foi agredida. Todos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

