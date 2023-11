Homem agride e ameaça funcionários da UPA Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal e ameaça foi atendido por guardas municipais na manhã desta segunda-feira, 13, na UPA Vila Prado.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o Samu teria levado um homem de 36 anos com ferimentos pelo corpo. Indagado, afirmou que teria sido agredido por cinco pessoas no CDHU.

Uma enfermeira de 46 anos fez curativos e pediu para ele aguardar, pois seria feita em seguida uma radiografia. Entretanto, sem explicações, o paciente teria saído pela portas do fundo e ao retornar, estaria falando com alguém no celular, afirmando que não tinha sido atendido e não recebeu atestado e iria “matar todo mundo”.

Outros dois funcionários, de 36 anos e 33 anos da UPA foram em auxílio da colega, quando foram agredidos. Entretanto, o paciente foi imobilizado e sedado até a chegada da GM, que encaminhou o acusado até a CPJ para as deliberações de praxe

