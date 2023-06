Homem acusado de tentar matar mulher é preso pela PM no prolongamento do Jardim Medeiros

SIGA O SCA NO

Viatura da Polícia Militar - Crédito: arquivo

Um homem de 40 anos, procurado pela Justiça por tentar matar a mulher, foi capturado por policiais militares na tarde desta quarta-feira (21).

Segundo informações, após trabalho de inteligência policial, equipes foram até a rua Marcolino Lima Machado, no prolongamento do Jardim Medeiros, onde encontraram o acusado na residência.

W.A.G.S. se apresentou aos policiais e informou ter ciência do mandado de prisão expedido no dia 18. Ele foi conduzido até o plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi confirmada a situação de procurado pela Justiça. Após as medidas cabíveis, foi recolhido ao Centro de Triagem.

