Homem acusado de tentar matar a ex é preso após ser espancado no São Carlos 8

Crédito: Maycon Maximino

Mulher é esfaqueada em apartamento no São Carlos 8

Um homem acusado de tentar matar a ex-companheira no bairro São Carlos 8 durante a madrugada desta quinta-feira (28) foi espancado por populares no mesmo bairro na tarde de hoje.

Segundo informações, J.A.M. foi agredido por pelo menos cinco pessoas que usaram facas, facões e pedaços de pau. Ele conseguiu escapar e entrou na Unidade de Saúde da Família (USF), na avenida Capitão Luís Brandão, onde pediu ajuda.

A Guarda Municipal foi acionada e deteve o acusado que estava com vários ferimentos. Após ser medicado, ele foi conduzido até o plantão policial, onde a Delegada de Defesa da Mulher, Denise Gobbi Szakal solicitou junto a Justiça a prisão preventiva do individuo, a qual foi deferida e ele se encontra preso no Centro de Triagem.

A mulher que foi esfaqueada passou por cirurgia e está internada na Santa Casa de São Carlos.

