Homem acusado de matar mecânico com golpe de amortecedor automotivo se apresenta à Polícia Civil

O homem acusado de agredir e causar a morte do mecânico Marcílio Monteiro, 48, se apresentou ao delegado Caio Iberê Gobato do 4º Distrito Policial, na última segunda-feira (19). Ele estava acompanhado de duas advogadas. O crime ocorreu no dia 12, dentro de uma loja de auto peças na avenida Getúlio Vargas.

Segundo o delegado, o suspeito aparentava estar tranquilo, mas consciente do erro que cometeu. Ao contrário do que foi dito em boletim de ocorrência, o motivo do crime não teria sido uma “brincadeira” entre ambos, mas sim uma discussão entre eles. “Foi uma discussão por causa de peça que quebrava, que passava para o proprietário e um achou que era caguete do outro e isso levou a uma discussão. Ai a vítima [Marcilio] acabou desferindo um tapa no autor e o autor se aproveitou que a vítima virou de costas e deu uma pancada com um amortecedor”, contou o delegado ao SCA.

Gobato disse ainda que viu as filmagens e constatou que o ato praticado pelo acusado foi bem agressivo.

Após ser ouvido, o funcionário da auto peças foi liberado, mas o delegado pode pedir sua prisão a qualquer momento. O caso está sendo tratado como homicídio com dolo eventual e caso a Justiça acate a denúncia, o homem pode ir a júri popular.

Novas pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias.

