Homem acusado de furtar celular em obra é preso pela PM no Centro

Celular recuperado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (8) acusado de furtar um celular dentro de uma construção no cruzamento das ruas Jesuíno de Arruda e Aquidaban, no Centro de São Carlos.

Segundo informações, equipes da PM durante ‘Operação Sufoco’ na região central avistaram um indivíduo correndo e vários populares tentando alcança-lo.

O suspeito acabou sendo abordado pelos policiais e com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a vítima informou que estava na obra, quando o acusado chegou e ficou conversando por alguns minutos. Logo após sentiu a falta do seu celular e saiu no encalço do homem com a sua motocicleta.

No trajeto o suspeito dispensou o celular que foi recuperado pelo proprietário.

G.F.S. foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi elaborado o auto de prisão em flagrante, sendo recolhido ao Centro de Triagem. Na delegacia foi verificado que ele foi reconhecimento em pelo menos mais três furtos anteriores.

Leia Também