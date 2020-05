Homem acusado de danificar prédio do Fórum Criminal é detido pela PM

Saiba Mais Polícia Vândalo está quebrando vidros do Fórum Criminal de São Carlos

A Polícia Militar deteve no começo da madrugada desta quarta-feira (13) um homem acusado de danificar o prédio do Fórum Criminal de São Carlos em duas oportunidades.

G.D.T.P. foi abordado na rua Doutor Pádua Salles. Com ele nada de ilícito foi localizado, porém havia uma determinação para que fosse conduzido até o Plantão Policial, pois é acusado de atirar pedras contra as vidraças do Fórum Criminal no último domingo e nesta terça-feira.

O acusado prestou depoimento e foi liberado.

