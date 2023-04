Homem acusado de assaltar proprietária de posto de combustíveis é preso pela DIG

Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu no começo da manhã desta terça-feira (18) um homem suspeito de assaltar a proprietária de um posto de combustíveis na rua Iwagiro Toyama, no bairro Jardim Paulistano.

No dia do crime (10/03), a vítima saia do estabelecimento a caminho de uma agência bancária, quando foi rendida pelo criminoso que efetuou dois disparos que felizmente não atingiram nenhuma pessoa e se evadiu com o carro da mulher, levando também o dinheiro.

Após investigações, a equipe do delegado João Fernando Baptista chegou até L.R.C., 34, e hoje o encontraram em sua residência, na rua Luigi Mazziero, no Jardim Hikare, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão.

Dentro da casa os policiais encontraram um revólver com a numeração raspada e um Fiat Uno que teria sido adquirido pelo acusado com o dinheiro do roubo.

L.R.C. que já tinha contra si um mandado de prisão temporária pela pratica do roubo, também acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Após a lavratura do flagrante, ele foi recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também