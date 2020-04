Homem acusado de assaltar farmácia é preso pela PM

Saiba Mais Polícia Suspeito de participar de assalto em farmácia na Sallum é morto em confronto com a PM



Foto Maycon Maximino

Os PMs Luciano e Garcia prenderam no final da manhã desta sexta-feira (17) o homem que teria assaltado uma farmácia na avenida Sallum. Com ele foi encontrado o dinheiro subtraído do estabelecimento.

Após o assalto a PM iniciou diligências e acabou localizando o suspeito no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Domingos Marino. Na região genital dele foi encontrado o dinheiro. O homem também foi reconhecido pelos funcionários e por um cliente da farmácia.

E.G.S., de 30 anos, teria mencionado estar armado para render as vítimas. No passado ele também praticou assaltos em outras farmácias.

O acusado foi conduzido ao 2º Distrito Policial onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Suspeito morto em confronto

A partir desta ocorrência um suspeito acabou morto em confronto com a PM na região do CDHU.

O Centro de Operações da PM (COPOM) irradiou o roubo na farmácia e policiais que cercaram a região cruzaram com Marcos Antônio Zanbom, 32, em uma moto. Ao perceber a viatura policial ele empreendeu fuga pela contramão.

A perseguição se estendeu até a rua Icarai na Vila Morumbi, onde Marcos teria tentado atirar contra os policiais, mas as munições acabaram picotando. No revide ele acabou baleado e morto.

