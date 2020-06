Homem acusa vizinho de ameaça no Jardim De Cresci

Nesta sexta-feira (19), um homem de 39 anos registrou um boletim de ocorrência acusando um vizinho seu de ameaçá-lo de morte.

A vítima contou à polícia que no último dia 13 saía com sua família para dar uma caminhada quando o acusado postou-se na frente de todos, empunhando uma pá, tentando fazer com que ele revidasse.

O homem conseguiu se desvencilhar da situação e acionou a PM, que tomou as medidas cabíveis e o orientou a registrar um boletim de ocorrência, por isso ele compareceu ao 1ºDP, relatou o ocorrido e contou que possui filmagens e testemunhas que comprovam as ameaças.

