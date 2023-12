Homem acusa mulher de agressão no Planalto Verde

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos acusa a esposa, de 34 anos, de violência doméstica. O caso teria ocorrido em uma casa na rua Olindo Marrara, no Planalto Verde, na tarde de sábado, 16 e registrado nesta terça-feira, 19, na CPJ.

A vítima relatou em boletim de ocorrência que é casado com a acusada há 11 anos e tem um bar anexo à sua casa e neste dia teria chamado a atenção da esposa que teria deixado os dois filhos sem almoço. Em seguida, ambos discutiram.

Momentos depois, a vítima disse que teria ido até o quintal de sua casa pegar bebidas para repor o estoque do bar quando recebeu uma garrafada no rosto e caiu atordoado. Disse que notou que a esposa estava armada com uma faca e teria partido em sua direção, sendo impedida pela filha de 9 anos.

Serenado os ânimos, foi até a UPA Aracy onde recebeu atendimento médico. Disse ainda que a esposa teria pedido medida protetiva na DDM dando outra versão dos fatos. O caso será investigado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também