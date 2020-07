Homem acorda com bandidos dentro de casa e é amarrado na Vila Prado

Crédito: Arquivo/SCA

Um homem de 60 anos foi feito refém por três bandidos dentro da própria casa na tarde desta terça-feira (15), na avenida José Pereira Lopes.

A vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que dormiu entre às 13h e 15h, quando acordou com um barulho e encontrou três bandidos dentro do imóvel, sendo que um deles portava um revólver calibre 38.

Os criminosos queriam dinheiro e pegaram R$ 200 da carteira do morador. Em seguida golpearam a vítima com um soco no abdômen, pois queriam mais dinheiro e amarraram suas mãos com fios.

Em seguida os assaltantes de apoderaram de um celular e duas máquinas de solda.

Dois dos bandidos saíram com a caminhonete F400 da vítima para levar as máquinas de solda enquanto que o terceiro criminoso permaneceu na casa com o refém.

Quando os criminosos voltaram com a caminhonete, todos fugiram deixando o morador amarrado. Somente por volta das 17h que ele conseguiu se soltar e pediu ajuda em um sacolão.

A Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

